92-Jährige wird Opfer von Betrügern - hoher Schaden: Wer kann Hinweise geben?

Die Frau wurde am Montag, in der Zeit zwischen 17 und 19 Uhr, von unbekannten Schockanrufern kontaktiert, wie am Mittwoch aus Angaben der Polizei hervorging. Den Beamten zufolge gaben die Anrufer an, dass ihre Tochter einen Verkehrsunfall gehabt habe, bei dem zwei Kinder verstorben sein sollen.

Damit ihre Tochter keine Repressalien erfahren müsse, forderten die Trickbetrüger einen hohen Geldbetrag.

Die Frau habe zugestimmt und vereinbart, dass das Geld bei ihr abgeholt werden könne. Laut Polizei verlangten die Betrüger, dass das Bargeld wortlos übergeben wird. Kurze Zeit später sei eine männliche Person erschienen und die Geldübergabe erfolgt.

Erst am Folgetag habe die 92-Jährige den Betrug bemerkt, als sie mit ihrer Tochter telefoniert habe. Beide erschienen bei der Polizei, um den Betrug zur Anzeige zu bringen. Hierbei sei bekannt geworden, das sich der Schaden auf mindestens 20.000 Euro belaufe.