Abgebrannte Skisprung-Schanze wird wieder aufgebaut

Biberschlag - Im Juni vergangenen Jahres brannte die Skisprung-Schanze des SV Biberau in Biberschlag (Landkreis Hildburghausen) ab. Nun soll sie noch in diesem Jahr aufgebaut werden.

Das nötige Geld ist zusammen, die zerstörte Schanze wird neu gebaut. (Archivbild) © SV Biberau

Der Wiederaufbau wird demnach aus verschiedenen Quellen finanziert. Neben 120.000 Euro Fördergeld, welches vom Landessportbund am heutigen Donnerstag übergeben wird, und 75.000 Euro Spendengeldern, die vom Verein gesammelt wurden, werden auch die Gemeinde Schleusegrund sowie der Landkreis eine nicht näher bekannte Summe beisteuern. Die Gesamtkosten werden laut des Sportvereins Biberau auf über 200.000 Euro geschätzt.

Um auch künftig im Sommer auf Weitenjagd gehen zu können, wird die Schanze mit Kunststoffmatten belegt. Die Skisprung-Schanze im Roßbachtal war am 12. Juni 2022 in Flammen aufgegangen. Dabei wurde vor allem der Auslauf der Schanze stark in Mitleidenschaft gezogen.

Damals wie heute geht die Kriminalpolizei von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Täter konnten bislang noch nicht ermittelt werden.