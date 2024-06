Achtung beim Waldspaziergang! Giftige Raupen bedrohen die Gesundheit

Erfurt - In Wäldern, Parks und an Alleen mit Eichen sollten Spaziergänger und Wanderer Vorsicht walten lassen.

Die Raupen können die Gesundheit von Wanderern und Spaziergängern bedrohen. (Symbolfoto) © 123RF/oracal

Die Landesforstanstalt Thüringen warnt vor Gesundheitsgefahren durch Raupen des Eichenprozessionsspinners.

Die Raupen entwickeln derzeit ihre Brennhaare, die giftig sind und bei Berührung zu Ausschlägen, Augenreizungen, Atembeschwerden und allergischen Reaktionen führen können, wie der Thüringenforst am Freitag mitteilte.

Gefährdet durch die Raupen in ihren Gespinstnestern sind demnach vor allem Kinder und Ältere.

Der nachtaktive, wärmeliebende Schmetterling hat sich aufgrund des Klimawandels in den vergangenen Jahren massiv ausgebreitet. In Thüringen ist laut Forst vor allem der Süden und Osten des Landes betroffen. Der Forst überwacht die Entwicklung mithilfe von Falterfallen und durch die Zählung der Nester.

Die mit Widerhaken ausgestatteten giftigen Brennhärchen werden durch Wind in der Luft meterweit transportiert, sie können sich an Haustieren, Kleidungsstücken und Schleimhäuten festsetzen. Nach Einschätzung der Forstanstalt zeigen jüngste Erhebungen eine Zunahme der Raupen, eine Bekämpfung in den Wäldern sei allerdings aktuell nicht erforderlich.