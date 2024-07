Alarmstufe Rot! Thüringen fehlen dramatisch viele Pflegekräfte

Erfurt - In Thüringen werden händeringend Fachkräfte gesucht. Im Pflege- und Gesundheitssektor ist der Mangel allerdings am gravierendsten.

Der Pflegeberuf ist bei jungen Leuten nicht besonders beliebt. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Wie aus einer Analyse der Bundesagentur für Arbeit hervorgeht, fehlen in diesem Bereich so viele Fachleute wie in keinem anderen Berufszweig.

Problematisch für die Zukunft ist auch, dass in dieser sowie in anderen Branchen immer mehr Menschen der geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen und es an Nachwuchs auf dem Arbeitsmarkt fehlt.

Neben dem Pflegesektor ist der Mangel an Arbeitskräften vor allem bei den Informatikern und Energietechnikern zu spüren.