Alkoholtest positiv: Autofahrer wird an einem Tag gleich zweimal von der Polizei erwischt!

Bad Lobenstein/Schleiz - Ein Autofahrer ist in Thüringen an einem Tag gleich zweimal von der Polizei kontrolliert worden. Beide Male fiel ein Alkoholtest positiv aus!

Beamte der Polizeiinspektion Saale-Orla stellten am frühen Freitag einen 30-jährigen Mann fest, der sein Fahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum in Bad Lobenstein (Saale-Orla-Kreis) führte. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Der Mann hatte zuvor einen Streit mit seiner Frau - dabei kam es auch zu Schlägen, wie aus früheren Angaben der Uniformierten hervorging.

Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest wurde laut Polizei ein Wert von 1,27 Promille festgestellt. Der Führerschein des Mannes sei im Rahmen des Einsatzes sichergestellt worden.

Doch noch am selben Tag, um 12.19 Uhr, sei der Mann erneut beim Führen seines Fahrzeugs von Polizisten in Schleiz (ebenfalls Saale-Orla-Kreis) festgestellt worden, hieß es. Ein durchgeführter Atemalkoholtest habe einen Wert von 0,58 Promille ergeben. Des Weiteren sei ein durchgeführter Drogentest positiv verlaufen.

Da der Mann offenbar unbelehrbar gewesen sei, so die Beamten, sei schließlich auch der Fahrzeugschlüssel sichergestellt worden - "um eine weitere Fahrt unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss zu unterbinden"!