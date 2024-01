"Allen 51 Mitarbeitenden muss gekündigt werden": Was ist beim Hotel auf der Wartburg los?

Mitarbeiter des 5-Sterne-Hotels auf der Wartburg sehen sich mit Existenzängsten konfrontiert. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die Unternehmenskommunikation arcona Hotels & Resorts mitteilte, hat die arcona -W- Hotelbetriebsgesellschaft mbH am Donnerstag den Pachtvertrag für das Hotel auf der Wartburg in Eisenach außerordentlich und mit sofortiger Wirkung gekündigt.

Der Pachtvertrag mit der inzwischen in der Insolvenz befindlichen Arcona-Gruppe sei von beiden Seiten gekündigt worden, teilte die Wirtschaftsbetriebe Wartburg GmbH nach Angaben der Deutschen Presseagentur auf Nachfrage mit.

"Allen 51 Mitarbeitenden muss gekündigt werden", heißt es in einer entsprechenden Mitteilung von Unternehmenskommunikation arcona Hotels & Resorts. Arcona-Geschäftsführer Alexander Winter erhob in diesem Zusammenhang schwere Vorwürfe in Richtung Wirtschaftsbetriebe Wartburg GmbH.

"Ich bin bestürzt, wie unprofessionell uns der Verpächter behandelt hat und er damit zeigt, dass ihm langjährige Betriebszugehörigkeiten unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anscheinend völlig egal sind", sagte er laut Mitteilung.