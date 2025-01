20.01.2025 09:43 Anlage Nummer 100.000! Thüringen erreicht Meilenstein bei Photovoltaik

In Thüringen soll noch in der laufenden Woche die 100.000. Photovoltaik-Anlage in Betrieb gehen.

Von Stefan Hantzschmann Erfurt - In Thüringen soll noch in der laufenden Woche die 100.000. Photovoltaik-Anlage in Betrieb gehen. In Thüringen wird immer mehr Energie aus Photovoltaikanlagen gewonnen. (Symbolfoto) © Armin Weigel/dpa Das gab das Umweltministerium bekannt und berief sich auf Zahlen der Landesenergieagentur Thega. Demnach beträgt die Leistung aller in Thüringen installierten Solaranlagen mehr als 2800 Megawatt. Im Jahr 2023 lag die Leistung bei 2419 Megawatt. Zur Ökostromerzeugung im Land steuern die PV-Anlagen inzwischen mehr als 25 Prozent bei. Umweltminister Tilo Kummer (56, BSW) wertete die 100.000. Anlage im Freistaat als "starkes Signal für die Energiewende und den Klimaschutz". In den vergangenen Jahren erlebte der Ausbau mit PV-Anlagen in Deutschland einen neuen Boom. Dazu trugen unter anderem gelockerte Regeln bei der Installation von Balkon-PV-Anlagen und seit 2023 die Mehrwertsteuerbefreiung für die Installation von Photovoltaik-Anlagen bei. Thüringen Kaputter Autotransporter sorgt für Funkenflug auf der A71 Von den fast 100.000 PV-Anlagen in Thüringen sind 76.500 auf Dächern installiert. Hinzu kommen 20.200 Balkonkraftwerke und mehr als 2500 Freiflächenanlagen, die entlang von Autobahnen, auf ehemaligen Mülldeponien, auf Ställen oder auf landwirtschaftlichen Flächen installiert sind. Wartburgkreis bei Photovoltaikanlagen vorn Nach Angaben des Umweltministeriums gibt es im Freistaat die meisten PV-Anlagen im Wartburgkreis, wo mehr als 8200 Anlagen installiert sind. Das Eichsfeld kommt auf rund 7100 Anlagen. Schlusslicht ist der Landkreis Sonneberg mit rund 2300 Anlagen. Bei den kreisfreien Städten liegt Erfurt mit rund 5300 Solaranlagen vorn, gefolgt von Jena mit mehr als 2600 Anlagen.

Titelfoto: Armin Weigel/dpa