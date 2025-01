01.01.2025 14:09 Aufgang von Wohnblock evakuiert, mehrere Menschen mit Rauchgasvergiftung

Zu einem Feuerwehreinsatz ist es in der Silvesternacht in Bad Frankenhausen "Am Tischplatt" gekommen. Der Aufgang eines Wohnblocks wurde evakuiert.

Von Silvio Dietzel und Carsten Jentzsch Bad Frankenhausen - Zu einem Feuerwehreinsatz ist es in der vergangenen Silvesternacht in Bad Frankenhausen (Kyffhäuserkreis) "Am Tischplatt" gekommen. Zwölf Menschen wurden nach TAG24-Informationen aus dem Wohnblock evakuiert. © Jens Fischer/Silvio Dietzel Wie TAG24 am Mittwochmittag im Gespräch mit der Polizei erfuhr, kam es nach Mitternacht zu dem Einsatz. Ein Aufgang sei evakuiert worden, hieß es. Mehrere Menschen sollen eine Rauchgasvergiftung erlitten haben. Konkrete Angaben zum Brandgeschehen oder zum Sachschaden konnten noch nicht gemacht werden. Nach TAG24-Informationen musste der betroffene Gebäudeteil wegen der Löscharbeiten stromlos geschaltet werden. Thüringen Kripo in Thüringen ermittelt nach Einbruch - Täter erbeuteten unter anderem Goldbarren Anwohner wurden durch den Sanitätszug und den Katastrophenschutz des Kyffhäuserkreises in der ehemaligen Grundschule betreut. Im Laufe des Vormittags sollten alle Anwohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren können. Nach TAG24-Informationen war das neue Jahr noch keine zwei Stunden alt, da hieß es für die 40 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Bad Frankenhausen, Esperstedt, Udersleben, Seehausen und Ringleben "Einsatzalarm". © Jens Fischer/Silvio Dietzel/Montage Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Womöglich am morgigen Donnerstag sollen die Brandursachenermittler der Kriminalpolizei vor Ort ermitteln können.

