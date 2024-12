Aufzuchtanlage über drei Etagen - Mehrere Hundert Cannabis-Pflanzen sichergestellt und Festnahme!

Heubach - Professionelle Aufzuchtanlage in einem Wohnhaus in Heubach (Kreis Hildburghausen)! Mehrere Hundert Cannabis-Pflanzen wurden sichergestellt.

Laut Landespolizeiinspektion Suhl wird dem Mann (31) vorgeworfen, Cannabis in großen Mengen illegal angebaut zu haben. © Thüringer Polizei / Landespolizeiinspektion Suhl / Montage

Wie die Landespolizeiinspektion (LPI) Suhl mitteilte, sei am Mittwochmorgen im Auftrag der Meininger Staatsanwaltschaft ein Durchsuchungsbeschluss in einem Haus in Heubach im Landkreis Hildburghausen vollstreckt worden.

Ein dringend Tatverdächtiger (31) habe am Morgen vorläufig festgenommen werden können - im Zuge der Ermittlungen der Kriminalpolizei Suhl im Bereich der Betäubungsmittel-Kriminalität.

Laut LPI wird ihm vorgeworfen, Cannabis in großen Mengen illegal angebaut zu haben. Die Landespolizeiinspektion berichtet von einer "professionelle[n] Aufzuchtanlage", die sich über drei Etagen des Hauses erstreckt habe.

Bei dem Haus handelt es sich um ein Wohnhaus, wie TAG24 im Gespräch mit der LPI erfuhr. Mehrere Hundert Pflanzen - teilweise mit einer Größe von mindestens 1,70 m - seien sichergestellt worden.