Aufzug von Rechtsextremisten: Polizei muss Konzert von Prinzen-Sänger Krumbiegel sichern

Prinzen-Sänger Sebastian Krumbiegel (57) lässt sich nicht von "irgendeinem Mob" einschüchtern, wie er selbst erklärte. © Bernd Wüstneck/dpa

Parallel zu seinem Konzert am Samstagabend in Schleusingen fand ein Aufzug der rechtsgerichteten Wählergemeinschaft "Zukunft Hildburghausen" statt.

An dem Marsch der Rechtsextremisten nahmen nach Polizeiangaben etwa 95 Menschen teil. Zum Konzert von Krumbiegel, einem Friedensgebet und einem anschließenden stillen Protest vor dem Auftrittsort, einer Kirche, kamen rund 240 Menschen, teilte die Polizei mit. Nach ihren Angaben blieb in dem Südthüringer Ort alles friedlich.

Zuvor war bekannt geworden, dass der 57-Jährige vor einer Lesung am Freitagabend in Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern schwer bedroht worden war. Nach bösen Kommentaren in sozialen Medien wollten die Veranstalter die Lesung aus Angst vor Übergriffen absagen.

Dagegen habe er sich jedoch gewehrt, sagte der aus Leipzig stammende Prinzen-Sänger. Er wolle sich nicht "von irgendeinem Mob" vorschreiben lassen, wann und wo er auftrete. "Für mich war es wichtig, mich nicht in die Flucht treiben zu lassen."

Die Lesung in Greifwald fand am Freitagabend schließlich unter Polizeischutz statt, etwa 80 Menschen kamen, Zwischenfälle gab es nicht.