15.11.2023 10:48 Autofahrer fährt in Baustelle: Bauleiter (58) stellt sich in den Weg, kurz darauf landet er auf der Motorhaube

In Altenburg ist am Dienstag ein Mazda-Fahrer in eine abgesperrte Baustelle gefahren. Ein 58-jähriger Bauleiter stellte sich in den Weg. Er wurde verletzt.

Von Carsten Jentzsch

Altenburg - In Altenburg ist ein Autofahrer in eine Baustelle gefahren. Ein 58-Jähriger wurde verletzt. Der Mazda-Fahrer (58) fuhr trotz Verbotsschild in die Baustelle. (Symbolbild) © 123rf/mariok Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, befuhr der Fahrer eines Mazdas am Dienstag um 8.45 Uhr den durch ein entsprechendes Durchfahrt-Verbotsschild gesperrten Baustellenbereich Zwickauer Straße/Paditzer Straße. Den Angaben nach stellte sich der vor Ort befindliche Bauleiter dem Fahrzeug in den Weg und forderte den Fahrer auf, die Baustelle zu verlassen. Statt umzukehren sei der Fahrer einfach weitergefahren, erklärten die Beamten. Der Bauleiter landete auf der Motorhaube. Thüringen Extrem scharfe "Hot Chips": Kein Verbot in Thüringen! Erst als das Auto wieder stoppte, habe der Bauleiter die Motorhaube verlassen können, hieß es. Der 58-Jährige wurde laut Polizei leicht verletzt. Der bisher unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt jedoch fort und verließ die Unfallstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Fahrzeugführer aufgenommen.

