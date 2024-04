Baby in Thüringen durch Steinwurf verletzt

Weida - Ein Baby ist in Weida (Landkreis Greiz) durch einen Steinwurf verletzt worden.

Das Baby wurde im Gesicht getroffen. (Symbolbild) © 123rf/zmeika

Wie am Sonntag aus Angaben der Polizei hervorging, hielt sich eine Personengruppe im Wald am Liebstdorfer Eck in Weida auf.

Beim Spielen habe ein 12-Jähriger versucht, mit einem Stein einen Baum zu treffen, hieß es.

Den Angaben zufolge landete der Stein "unbeabsichtigt" im Kinderwagen eines vorbeikommenden Vaters und traf ein sechs Monate altes Baby im Gesicht.

Das Mädchen wurde laut Polizei leicht verletzt und musste ärztlich versorgt werden.