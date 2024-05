Feuerwehreinsatz bei ehemaligem Sägewerk: Bundesstraße und Bahnstrecke gesperrt!

Leutenberg - In einem ehemaligen Sägewerk bei Leutenberg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) ist es zu einem Brand gekommen.

Die Feuerwehr war am Freitagabend bei einem ehemaligen Sägewerk bei Leutenberg im Einsatz. Eine daneben verlaufende Bahnstrecke war gesperrt. © NEWS5 / Stephan Fricke

Wie die Landeseinsatzzentrale der Thüringer Polizei am Samstagmorgen gegenüber TAG24 mitteilte, sei eine entsprechende Meldung am gestrigen Freitag gegen 19 Uhr über die Rettungsleitstelle eingegangen.

Das ehemalige Sägewerk steht übereinstimmenden Berichten zufolge schon lange verlassen. Es sei voller Reifen, hatte Robert Geheeb (46, SPD), Bürgermeister der Stadt Leutenberg, am Abend gegenüber NEWS5 mitgeteilt. Über 100 "Kameraden" seien vor Ort, so Geheeb in dem Gespräch weiter. Die angrenzende B90 sowie eine daneben verlaufende Bahnstrecke waren gesperrt.

Eine Schadensangabe konnte die Landeseinsazzentrale der Thüringer Polizei im Gespräch mit TAG24 nicht machen. Man verwies dabei auf einen schlechten Zustand des Gebäudes.