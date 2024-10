Bank grätschte schon dazwischen: Mann fällt trotzdem weiter auf Betrug rein!

Der Schmalkaldener sei aufgefordert worden, eine Auszahlung anzustreben. Dazu müsse er sich nur via Ausweis legitimieren und eine Kaution in Höhe von 8920 Euro hinterlegen, hieß es.

"Der Mann glaubte der Werbung und überwies das Geld", so die Beamten. Gleich danach habe er immer wieder Anrufe und E-Mails von angeblichen Finanzagenten erhalten. Diese hätten ihm Gewinne versprochen - er müsse nur 2500 Euro überweisen.

Der Mann verlor über 11.000 Euro, wie am Mittwoch aus Angaben der Polizei hervorging. In den zurückliegenden Wochen sei er auf einen Anlagebetrug hereingefallen, hieß es.

"Er überwies nun 9000 Euro und erst als er zu einer weiteren Zahlung von 16.000 Euro aufgefordert wurde, war ihm klar, dass Betrüger am Werk waren", so die Polizisten, die eindringlich vor diesen und anderen Betrugsmaschen warnen. Der Wunsch nach schnellem Geld spiele den Tätern in die Hände. Immer wieder würden sie es schaffen, ahnungslose Menschen um ihr Geld zu bringen.