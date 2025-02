Bei Streit: Mann feuert aus Waffe - größerer Polizei-Einsatz

Eisenberg - Zwei Männer sollen im Saale-Holzland-Kreis in eine verbale Auseinandersetzung geraten sein. Einer von ihnen soll aus einer Waffe gefeuert haben!

Die Männer gerieten nach gegenwärtigen Erkenntnissen zunächst in eine verbale Auseinandersetzung. (Symbolbild) © 123RF/chris77ho

In der Innenstadt von Eisenberg kam es am Dienstag aufgrund eines "eskalierten" Streits zu einem größer angelegten Polizei-Einsatz, wie aus Angaben der Polizei vom Nachmittag hervorging.

Zwei junge Männer (19 und 23) seien nach gegenwärtigen Erkenntnissen gegen 12 Uhr in der August-Bebel-Straße zunächst in eine verbale Auseinandersetzung geraten. In deren Verlauf habe der 19-Jährige eine vermeintliche Schusswaffe gezogen und diese mindestens einmal abgefeuert.

Anschließend sei er zu Fuß geflüchtet. Der 23-Jährige wurde unverletzt im Rahmen des Polizei-Einsatzes festgestellt.

Und: "Die unverzüglich eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen mit starken Polizeikräften führten im Zuge der Nacheile schließlich zur Festnahme des Tatverdächtigen im Stadtgebiet von Eisenberg", so die Beamten.