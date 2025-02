Beileibe kein Bagatell-Unfall: So viel Promille ergab ein Alkoholtest

Erfurt-Ilversgehofen - Zu einem Unfall mit höherem Sachschaden ist es am Sonntag im Erfurter Stadtteil Ilversgehofen gekommen. Ein Gleisbereich war zeitweise gesperrt. Der Fahrer? Hatte sich laut Polizei "ordentlich betankt".

In der Folge sei das Fahrzeug mit dem Betonpfeiler einer Schrankenanlage kollidiert. Auto und Schlagbaum seien "völlig in Mitleidenschaft" gezogen worden. "Schnell wurde klar, dass der Fahrer nicht nur mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, sondern neben seinem Gefährt auch sich selbst ordentlich betankt hatte", berichteten die Beamten. Laut Polizei ergab ein Atemalkoholtest einen Vorwert von 2,44 Promille!

Ein 37-Jähriger ist nach ersten Erkenntnissen mit seinem Auto an einem beschrankten Bahnübergang rechtsseitig von der Fahrbahn abgekommen, wie aus Polizei-Angaben von Montag hervorging.

Zur Kontrolle sei der 37-Jährige in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Schaden an der Schrankenanlage bringe voraussichtlich noch eine längere Einschränkung auf dem Schienenabschnitt mit sich, hieß es vonseiten der Polizei in der vergangenen Nacht.