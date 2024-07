Brand in Mehrfamilienhaus: Bewohnerin schläft trotz Feueralarms weiter

Weimar - Zu einem Feuerwehr-Einsatz ist es am Samstag in Weimar gekommen. Eine Mieterin war eingeschlafen.

Die Feuerwehr war zu einem Mehrfamilienhaus ausgerückt. (Symbolbild) © 123RF/kzenon

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, sei die Bewohnerin (20) des Mehrfamilienhauses in der Döllstädtstraße über dem Versuch, Essen in ihrem Backofen zuzubereiten, eingeschlafen.

Den Angaben zufolge schlief sie derart fest, dass sie weder die Rauchschwaden, das langsam verbrennende Mahl, noch den auslösenden Rauchmelder bemerkte.

Zum Glück habe eine Nachbarin das akustische Signal des Rauchmelders gehört und informierte Feuerwehr und Polizei.

Diese trafen rechtzeitig ein und konnten einen Brand verhindern.