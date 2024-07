Brand in Suhler Hochhaus: Neue Details bekannt!

Suhl - In einem Suhler Hochhaus ist es in dieser Woche zu einem Brand gekommen. Ein Mann starb, inzwischen sind neue Details bekannt.

Der Sachschaden liegt schätzungsweise im sechsstelligen Bereich, wie am Freitag aus einem Gespräch zwischen Polizei und TAG24 hervorging.

Die betroffene Wohnung sei komplett ausgebrannt, hieß es. Hinzu käme der in den darunterliegenden Wohnungen entstandene Schaden infolge der Löscharbeiten.

In der Nacht am Mittwoch brannte es in einer Wohnung in der elften Etage. Eine Person kam ums Leben. Nach bisherigem Ermittlungsstand sei der Mann aus der Brandwohnung in die Tiefe gesprungen, um sich vor den Flammen zu retten, hieß es in früheren Angaben der Polizei.

Er verstarb vor Ort an den dadurch erlittenen schweren Verletzungen. Zudem erlitten weitere 15 Personen leichte Rauchgasvergiftungen durch den Brand.

Auch zur Brandursache gaben die Uniformierten neue Details bekannt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach das Feuer aufgrund des fahrlässigen Umgangs mit offenem Feuer oder nachglühenden Stoffen aus.