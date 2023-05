Brand in Thüringer Szene-Lokal: Polizei gibt neue Details bekannt!

Rudolstadt - Nach einem Brand in einem Szene-Lokal in Rudolstadt (Saalfeld-Rudolstadt) laufen die Ermittlungen der Polizei. Diese scheinen nun in eine gewisse Richtung zu gehen.

Zur Unterstützung der örtlichen Feuerwehren war auch das Technische Hilfswerk im Einsatz. © Screenshot/Facebook/THW Ortsverband Rudolstadt/Saalfeld

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war am Sonntag ein Brandursachenermittler im Einsatz. Den Angaben nach wird aufgrund der fahrlässigen Brandstiftung ermittelt.

Für die weiteren Ermittlungen werden dringend Zeugen gesucht, erklärten die Beamten. Neben Personen, die sich kurz vor Schließung des Pubs noch dort aufhielten, werden auch Zeugen, die Fotos oder Videos vom Brand und/oder dem Einsatz gemacht haben, gebeten, sich an die Kriminalpolizei Saalfeld zu wenden. Kontakt soll unter der Telefonnummer 03672/4171464 aufgenommen werden.

In puncto Schadenshöhe - zu der am vergangenen Wochenende unterschiedliche Zahlen in den Medien kursierten - teilte die Polizei am Montag mit, dass bei dem Brand ein Schaden in Höhe von rund 800.000 Euro entstand.

Zu dem Brand kam es laut Polizeiangaben in der Nacht von Freitag auf Samstag - um kurz nach 1 Uhr. Nach Angaben der Stadtverwaltung hat das Feuer das Dach und die Decke der Veranstaltungsstätte zerstört. Zudem sei das gesamte Gebäude durch das Löschwasser stark in Mitleidenschaft gezogen worden.