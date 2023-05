Brand in Thüringer Szene-Lokal richtet riesigen Schaden an

Rudolstadt - In einer Kneipe in Rudolstadt (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) ist infolge eines Brandes ein riesiger Schaden entstanden.

Die Freiwillige Feuerwehr Saalfeld teilte am frühen Samstagmorgen via Facebook mit, dass mehrere Feuerwehren und Einheiten des Katastrophenschutzes des Landkreises Saalfeld im Einsatz sind. © Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Saalfeld

Das Feuer war in der Nacht auf Samstag ausgebrochen. Die Brandursache sei bislang unklar, teilte die Polizei am frühen Samstagmorgen mit. Den Angaben nach waren Teile eines Gebäudekomplexes um ein Szene-Lokal in der Freiligrathstraße betroffen.

Am frühen Samstagmorgen teilte die Polizei offiziell einen Schaden von schätzungsweise mehreren Hunderttausend Euro mit.

Nach Angaben des MDR entstand ein Schaden von mindestens 800.000 Euro. Dabei bezieht man sich auf Aussagen eines Polizeisprechers. Die OTZ berichtete am Vormittag von schätzungsweise mindestens 500.000 Euro Schaden.

Zur Brandursache ermittelt die Kriminalpolizei. Wie die OTZ berichtete, war das Feuer in einem Gebäudekomplex ausgebrochen, in dem sich das Szene-Lokal "Irish Pub Letterkenny" und die Kleinkunstbühne No. 8 befinden.