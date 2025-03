Brandanschlag in Bahn: So äußert sich Geras OB

Gera - Eine Frau ist am Sonntag in Gera mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und angezündet worden. Mit lebensbedrohlichen Verletzungen wurde sie ein Krankenhaus geflogen. Der Ehemann der Frau hat sich am Montag bei der Polizei gestellt. Jetzt äußert sich Geras Oberbürgermeister zum Fall.