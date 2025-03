Frau in Straßenbahn angezündet - Ehemann stellt sich!

Gera - Nach einem versuchten Mord in Gera ist der Ehemann der Geschädigten festgenommen worden!

Nach dpa-Angaben sind Polizisten eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) in der Altstadt in Gera im Einsatz. © Bodo Schackow/dpa

Der Ehemann stellte sich am Montag - kurz vor 9 Uhr - in der Landespolizeiinspektion (LPI) Gera. Dort wurde er von Polizeibeamten widerstandslos festgenommen, hieß es.

Nach dem 46-Jährigen war gefahndet worden. Früheren Angaben der Polizei zufolge wurde eine Frau (46) mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und angezündet.

Zunächst war von einem versuchten Tötungsdelikt, zu dem es am Sonntag um kurz nach 10 Uhr in einer Straßenbahnlinie im Bereich Haltestelle Gera "Grüner Weg" gekommen sein soll, die Rede. Noch am Sonntag teilte die LPI mit, dass die Tat als versuchter Mord klassifiziert worden sei.

Zum aktuellen Gesundheitszustand konnte die LPI am Montagmorgen auf Nachfrage von TAG24 noch keine Angaben machen. Die Frau befinde sich weiter im Krankenhaus. Nach der Attacke wurde die lebensbedrohlich verletzte Frau mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.