Bürgermeister aus Südthüringen hofft mit dieser Maßnahme auf weniger Hochwasser-Kummer

Seit Dienstag ist in Oberrod schweres Gerät im Einsatz. Mit einer Flutmulde und einem Damm will man die Bewohner des Schleusinger Ortsteiles zusätzlich für Hochwasser-Situationen rüsten. © News5/Ittig

Am Dienstag hat man in Oberrod mit dem Ausbaggern einer Flutmulde und damit einhergehend der Errichtung eines Dammes begonnen. An diesem Mittwoch soll diese Maßnahme abgeschlossen werden, wie TAG24 am Vormittag im Gespräch mit Schleusingens Bürgermeister André Henneberg (Freie Wähler) erfuhr.

"Wir hoffen, dass uns dies größeren Kummer erspart", erklärte Henneberg und wies darauf hin, dass es sich um eine Maßnahme handelt, die dann bestehen bleiben, sprich nicht wieder zurückgebaut werden soll.

Steigen die Pegel, dann nimmt man das in Schleusingen sehr ernst - insbesondere im Ortsteil Oberrod. Letztgenannter liegt in unmittelbarer Nähe zur Talsperre Ratscher. Zudem verläuft die Schleuse, welche die Talsperre Ratscher und Schönbrunn durchläuft, entlang des Ortes.

"In der Summe tricky" sei die Situation in Schleusingen bei Hochwasser-Lagen in der Regel auch wegen der erheblichen Nebenflüsse, so Henneberg.