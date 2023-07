Ausmisten im Thüringer Pandemie-Lager: Millionenschweres Material entsorgt!

Erfurt - Es ist noch gar nicht so lang her, da wurden Masken, Schutzkittel und Desinfektionsmittel in großem Stil herangekarrt - auch in Thüringen. Im sogenannten Pandemie-Lager wird inzwischen ausgemistet. Der Grund: Das teure medizinische Material verliert seine Haltbarkeit oder hat diese bereits überschritten!