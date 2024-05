Diebe erbeuten Hunderte Bratwürste und Rostbrätel: Tatverdächtiger ermittelt!

Bad Langensalza - In Bad Langensalza (Unstrut-Hainich-Kreis) wurden aus einem Verkaufsstand unter anderen Bratwürste und Rostbrätel gestohlen . Der Beuteschaden liegt im vierstelligen Bereich. Inzwischen ist ein Tatverdächtiger ausfindig gemacht worden.

Bei dem 22-Jährigen seien ein Teil der gestohlenen Rostbratwürste aufgefunden worden, hieß es am Nachmittag vonseiten der Uniformierten.

Früheren Angaben der Polizei war zu entnehmen, dass Unbekannte in Bad Langensalza mehrere Hundert Bratwürste sowie Rostbrätel und weitere Lebensmittel und Getränke erbeuteten. Am Nachmittag war von etlichen Rostbräteln die Rede.

Wie die Beamten am späten Mittwochnachmittag mitteilten, habe die Polizei am Morgen bereits einen Tatverdächtigen ausfindig gemacht.

Bislang unbekannte Diebe seien zwischen Montag (18.15 Uhr) und Dienstag (9.45 Uhr) in einen Bratwurstverkaufsstand am Lindenbühl eingedrungen, hieß es seitens der Polizei am Morgen.

Die Beamten hatten mitgeteilt, dass sich die Höhe des Beuteschadens auf einen Wert im vierstelligen Bereich belaufe.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.