Diebe klauen Bargeld und Bier aus Thüringer Restaurant: Wer kennt die Täter?

Jena - Mit einem richterlichen Beschluss sucht die Polizei aktuell nach vier Dieben, die in ein Restaurant in Jena ( Thüringen ) eingebrochen sind.

Wer erkennt diese vier Personen? © Polizei Jena

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, sind Freitagnacht gegen 1.30 Uhr vier Unbekannte in das Restaurant Eden in der Johannisstraße 21 eingebrochen.

Sie öffneten dort die elektronische Kasse durch eine Buchung und klauten 400 Euro Bargeld. Außerdem nahmen sie mehrere Bierflaschen im Wert von 10 Euro aus einem Kühlschrank mit und verschwanden.

Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder gar den unbekannten Tätern geben können.