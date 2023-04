Diebe klauen Wasserhahn aus Thüringer Café

Mühlhausen - Skurriler Diebstahl in Mühlhausen ( Thüringen )!

Die beiden Diebe waren bereits polizeibekannt. (Symbolbild) © 123rf/Christian Horz

Zwei Männer im Alter von 40 und 44 Jahren brachen an Ostermontag durch eine Hintertür in ein Café am Schwanenteich ein.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, demontierten sie dort einen Wasserhahn. Dies beobachtete ein Mitarbeiter und konnte die beiden Männer so lange festhalten, bis die Beamten eintrafen.

Die beiden Diebe waren bereits wegen weiterer Strafverfahren polizeibekannt.