Männer aus Niedersachsen vertrauen in Thüringen ihrem Navi, dann setzen sie auf den Notruf!

Neustadt/Harz - Zwei Männer aus Niedersachsen vertrauten in Thüringen ihrem Navi. Es kam zu einer Irrfahrt. Am Ende beschlossen sie, den Polizeinotruf zu wählen.

Die Männer entschlossen sich, den Polizeinotruf zu wählen. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, vertrauten zwei Männer (45 und 52 Jahre) am Freitagnachmittag "blind" ihrem Navigationssystem. Die beiden Männer waren mit einem Auto unterwegs, wie die Polizei gegenüber TAG24 sagte.

Nach Angaben der Beamten hatten sich die beiden in der Region Hannover lebenden Männer vorgenommen, die Nordhäuser Talsperre bei Neustadt im Harz fotografisch in Szene zu setzen. "Unter anderem auch mit einer Drohne", so die Uniformierten.

Den Angaben nach folgten sie ihrem Navi, um vermeintlich über die Alte Poststraße zur Talsperre zu gelangen. Allerdings endete die Fahrt mitten im Wald an einer Schranke. Diese habe sich nicht öffnen lassen, hieß es.

"So begann eine Irrfahrt. Von verschlossener Schranke zu verschlossener Schranke", berichtete die Polizei. Dann hätten sich die Männer entschlossen, den Polizeinotruf zu wählen und um Hilfe zu bitten, hieß es.