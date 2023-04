Dreimal so schnell wie erlaubt: Polizei erwischt zahlreiche Raser über Ostern

Auf der A4 in Richtung Dresden kontrollierten die Beamten einen polnischen Mazda, da dieser bei erlaubten 100 km/h mit fast 150 km/h unterwegs war. Dabei stellten sie fest, dass gegen den 30-jährigen Moldawier ein offener Haftbefehl vorlag.

Er musste vor Ort eine Gesamtstrafe in Höhe von 845 Euro zahlen, bevor er seine Fahrt fortsetzen konnte. Eine 29-jährige moldawische Mitfahrerin hatte zudem keinen gültigen Aufenthaltstitel und muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz verantworten. Sie musste bereits vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von 300 Euro hinterlegen und im Anschluss die EU auf direktem Weg verlassen.

Am Ende des Kontrolltages wurden insgesamt 872 Geschwindigkeitsverstöße mit 96 Fahrverboten registriert. Am Ostermontag kam es innerhalb von sechs Stunden bei 851 Verkehrsteilnehmern am Hermsdorfer Kreuz auf der A4 in Richtung Frankfurt am Main ebenfalls zu mehreren Vergehen.

Der schnellste Verkehrsteilnehmer fuhr bei erlaubten 100 km/h mit 169 km/h an der Messstation vorbei. Auf ihn wartet nun ein Bußgeld von 600 Euro (bei Vorsatz: 1200 Euro), zwei Punkte in Flensburg und zwei Monate Fahrverbot. Auf insgesamt elf Messungen folgt nach diesem Tag ein Fahrverbot.