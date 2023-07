Ekel-Attacke: Unbekannter schmiert Hundekot an Wohnung

Apolda - In Apolda (Weimarer Land) hat es die Polizei am Samstag mit einem besonders ekligen und sehr "braunen" Fall zu tun gehabt.

Der Übeltäter der Kot-Attacke wird gesucht. (Symbolfoto) © 123RF/pamwalker68

Das Gefühl, in Hundekot zu treten, haben sehr viele schonmal erlebt. Besonders schön fühlt es sich nicht an.

Doch wie muss dann erst das Empfinden, wenn man feststellt, dass einem Hundekot an das eigene Haus geschmiert wird!?

Diese ekelerregende und zugleich übel riechende Erfahrung musste am Samstag das beziehungsweise die auserwählten Opfer machen.

Wie die Polizei berichtet, hatte ein Unbekannter oder eine Unbekannte in den späten Nachmittagsstunden in der Eduardstraße Hundekot an eine Haustür, eine Hauswand sowie einen Briefkasten geschmiert.

Darüber hinaus wurde mit der braunen Masse noch eine beleidigende "Worthülse" verfasst, erklärten die Beamten. "Wenn das mal nicht persönlich gemeint ist", schrieb die Polizei in einer Mitteilung. Um den Schmutzfink ausfindig zu machen, werden nun Zeugen gesucht.