Entdeckung bei Feuerwehr-Einsatz: Hunderte Cannabis-Pflanzen beschlagnahmt!

Voigtstedt - Hunderte Cannabis-Pflanzen sind in Voigtstedt (Kyffhäuserkreis) von der Polizei beschlagnahmt worden!

Hunderte Cannabis-Pflanzen wurden von der Polizei beschlagnahmt. © Frank Werner

Wie die Landespolizeiinspektion Nordhausen auf Nachfrage von TAG24 mitteilte, sei es am Samstag zu einem Brandfall in einem Gebäude, das in früheren Zeiten eine Kaufhalle gewesen sei, gekommen.

Man habe dann vonseiten der Feuerwehr die Mitteilung erhalten, dass sich vermutlich eine Cannabis-Plantage in dem Gebäude befinde, so die LPI. Die Polizei beschlagnahmte in der Folge Hunderte Cannabis-Pflanzen.

Wie die Zeitung "Thüringer Allgemeine" (TA) berichtete, gehe in dem Dorf bei Artern das Gerücht um, dass in der ehemaligen Kaufhalle eine Serverstation untergebracht sei.

Am Briefkasten "der Kaufhalle" werde einerseits auf eine Immobilienagentur in Sachsen verwiesen, andererseits auf die vermeintliche Firma, "Cloud Computer GbR".