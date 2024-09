Entdeckung auf Maisfeld in Thüringen: Polizei sichert "Fremdkörper"

Breitungen - Entdeckung auf einem Maisfeld in Thüringen! Die Polizei hat "Fremdkörper" gesichert.

Am Samstag sei durch Mitarbeiter eines Agrarunternehmens bei Erntearbeiten unweit der B19 bei Breitungen festgestellt worden, "dass an einzelnen Pflanzen auf einem Maisfeld Metallkörper angebracht waren", hieß es vonseiten er Polizei. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, sei am gestrigen Samstag durch Mitarbeiter eines Agrarunternehmens bei Erntearbeiten unweit der B19 bei Breitungen (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) festgestellt worden, "dass an einzelnen Pflanzen auf einem Maisfeld Metallkörper angebracht waren."

Neulich erst sei es durch "gleich gelagerte" Fälle, sogar auf demselben Feld, zu hohen Sachschäden an Häckslern und zu gefährlichen Situationen für die Maschinenführer gekommen. Metallkörper hätten Schneidwerke beschädigt, hieß es seitens der Uniformierten am Sonntag.

Es sei von "gezielten Sabotageversuchen "auszugehen, wenngleich dieses Mal glücklicherweise kein Schaden eingetreten sei, so die Beamten weiter. Vor Ort hat die Polizei Spuren gesucht und die "Fremdkörper", gesichert.

Es wird wegen versuchter Sachbeschädigung ermittelt. Hinweise auf mögliche Täter nimmt die Polizei in Meiningen entgegen.