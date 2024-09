Vorsätzlich an Maispflanze angebracht: Polizei sucht Zeugen nach Vorfall auf Feld in Thüringen

Eine durch bislang unbekannte Täter vorsätzlich an einer der Maispflanzen angebrachte Edelstahlkugel sei dort in den Häcksler geraten, hieß es am Nachmittag vonseiten der Polizei. (Symbolbild) © Daniel Vogl/dpa

Wie die Landespolizeiinspektion (LPI) Suhl am Dienstag mitteilte, habe ein Maishäcksler am Vormittag auf einem Feld unterhalb des Parkplatzes Schlüsselloch (Meimerser Weg) bei Breitungen ein Feld abgeerntet.

Eine durch bislang unbekannte Täter vorsätzlich an einer der Maispflanzen angebrachte Edelstahlkugel sei dort in den Häcksler geraten, hieß es am Nachmittag. Eines der Messer in der Maschine habe sich gelöst.

Dieses habe im Inneren des Häckslers "enormen" Schaden angerichtet, so die Uniformierten. Der Sachschaden belaufe sich nach ersten Schätzungen auf etwa 100.000 Euro, hieß es weiter.

Die Polizei sucht dringend Zeugen, die verdächtige Personen in dem Bereich gesehen haben oder Angaben zu den Tätern machen können.