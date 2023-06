Entscheidung in Sonneberg: AfD-Kandidat triumphiert bei Landratswahl!

Sonneberg - Selten stand eine Landratswahl so im Fokus der Öffentlichkeit wie die Stichwahl um den Posten im Landkreis Sonneberg am heutigen Sonntag. Denn in dem mit rund 57.000 Einwohnern relativ kleinen Landkreis in Thüringen konnte die AfD auf einen historischen Erfolg hoffen.