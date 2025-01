Er stieg aus, taumelte und fiel: Mercedes-Fahrer droht nach Alkohol-Test Ärger

Auf den Mann wartet eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (Symbolbild) © Heiko Becker/dpa

Eine Zeugin hatte der Erfurter Polizei einen betrunkenen Autofahrer gemeldet, wie diese am Donnerstag mitteilte.

Laut Polizei war der 75-Jährige mit seinem Mercedes in der Moskauer Straße unterwegs gewesen, als er auf den Parkplatz eines Supermarktes einbog. "Nachdem er sein Auto geparkt hatte, stieg der Fahrer aus, taumelte und fiel in das angrenzende Buschwerk", so die Beamten.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest habe einen Wert von fast vier Promille angegeben, hieß es weiter.

Für den Mann war die Fahrt damit beendet. Die Fahrzeugschlüssel und sein Führerschein seien sichergestellt worden, außerdem habe der Mann auf der Dienststelle eine Blutprobe abgeben müssen.