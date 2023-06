Erfolgreiche Verhandlung! Mitarbeiter von Vita Cola erhalten künftig "Westlohn"

Schmalkalden - Einigung im Tarifstreit! Die Mitarbeiter des Getränkeherstellers Thüringer Waldquell in Schmalkalden erhalten zukünftig mehr Geld .

Angestellte von Vita Cola bekommen zukünftig das gleiche Gehalt wie ihre Kollegen im Stammbetrieb in Hessen. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Wie das Unternehmen und die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) am späten Dienstagabend mitteilten, werden die Löhne der Beschäftigten bis Februar 2027 an die Tarife der Mitarbeiter im hessischen Stammbetrieb in Bad Vilbel angeglichen.

Beide Seiten sprachen von einem Kompromiss. Vorausgegangen waren drei Verhandlungsrunden.

Konkret sollen die Gehälter der Arbeitnehmer schrittweise erhöht werden. Darüber hinaus wird den Beschäftigten zusätzlich eine Inflationsausgleichsprämie gezahlt, heißt es.

Aktuell erhalten die ostdeutschen Angestellten im Schnitt rund 200 Euro weniger im Monat und müssen dazu zwei Stunden pro Woche länger arbeiten.

Die Belegschaft in Schmalkalden setzt sich seit Jahren für eine Angleichung der Löhne zwischen dem Ost- und Westbetrieb ein. Wie ernst es die Mitarbeiter beim Thema Geld meinen, machten sie im Mai deutlich, als zum ersten Mal in der Geschichte Beschäftigte von Thüringer Waldquell die Arbeit niedergelegt hatten.