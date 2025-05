Falschmeldung bei Google Maps: Thüringer Autobahntunnel als gesperrt angezeigt

In Thüringen wurden mehrere Autobahntunnel fälschlicherweise als gesperrt angezeigt. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa

Wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilt, werden verschiedene Autobahntunnel im Freistaat als gesperrt angezeigt, obwohl diese gar nicht dicht sind.

Konkret soll es sich den Angaben nach um den Rennsteigtunnel (A71) in beiden Fahrtrichtungen, den Jagdbergtunnel (A4) in Fahrtrichtung Dresden, den Tunnel Berg Bock (A71) in Fahrtrichtung Schweinfurt sowie um den Heidkopftunnel (A38) in Richtung Göttingen handeln.

Die Autobahn GmbH habe laut eigener Aussage keinen Einfluss auf diese Meldungen und kann sich diese Falschankündigungen nicht erklären.

Die zentrale Tunnelüberwachung in Zella-Mehlis beispielsweise habe mitgeteilt, dass es keine Sperrungen, Staus oder Stockungen gebe und der Verkehr problemlos läuft. Alle vier Tunnel seien geöffnet.