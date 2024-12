Ermittlungen zu Lagerhallen-Brand: Illegale Cannabis-Plantage vernichtet

Bei dem Brand entstand nach Angaben der LPI Nordhausen von Mittwochnachmittag ein Sachschaden von mehreren Hunderttausend Euro. (Archivbild) © Feuerwehr Schachtelbich, Feuerwehr Arenshausen, Silvio Dietzel

Die Lagerhalle war am 25. November (Montag) in Brand geraten. Nach dem vollständigen Ablöschen durch die Feuerwehr begannen die Ermittlungsarbeiten am Brandort, wie am Mittwoch aus Angaben der Landespolizeiinspektion (LPI) Nordhausen hervorging.

Laut LPI stellten die Beamten hierbei fest, "dass durch den Brand eine illegale Cannabis-Plantage mit einer Anbaufläche von etwa 500 Quadratmetern vernichtet wurde".



Die Kripo ermittelt nach den Verdächtigen, die die Plantage illegal betrieben haben, wie aus den Angaben weiter hervorging. Ersten Erkenntnissen zufolge kämen für die Tat vietnamesisch stämmige Personen in Betracht, hieß es am Mittwochnachmittag vonseiten der Landespolizeiinspektion.

Die Kriminalpolizei Nordhausen bittet Zeugen, die Angaben zu den möglichen Betreibern der Plantage innerhalb der letzten Monate machen können, um Hinweise.