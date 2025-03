06.03.2025 10:04 Erst Streit, dann zückt einer ein Messer: Jugendlicher (17) schwer verletzt

Ein 17-Jähriger wurde am Mittwoch in Gotha offenbar durch den Einsatz eines Messers schwer verletzt, wie am Donnerstag aus Polizei-Angaben hervorging.

Von Carsten Jentzsch

Gotha - Ein 17-Jähriger ist in Gotha schwer verletzt worden! Laut Polizei wurde ein 17-Jähriger offenbar durch den Einsatz eines Messers schwer verletzt. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa/Montage Am Mittwochabend kam es laut Polizei gegen 18 Uhr zu einem Streit im Bereich Burgfreiheit zwischen einem 56-Jährigen und einer Personengruppe. Hierbei sei ein 17-Jähriger offenbar durch den Einsatz eines Messers eines 22-Jährigen schwer verletzt worden, hieß es. Laut Polizei wurde ein weiterer 17-Jähriger ebenfalls verletzt - auch der 22-Jährige habe sich Verletzungen zugezogen. Den Angaben nach kamen sie alle in ein Krankenhaus. Der 22-Jährige sei vorläufig festgenommen worden. Die Polizei habe die Ermittlungen zu den genauen Tatabläufen und Hintergründen aufgenommen.

Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa