12.04.2023 09:09 Eskalation im Einkaufsmarkt: Ladendieb flippt aus, Passanten greifen ein

In einem Einkaufsmarkt in Nordhausen hat ein Ladendieb am Dienstag eine Markt-Mitarbeiterin geschlagen. Passanten schritten ein und übergaben ihn der Polizei.

Von Carsten Jentzsch

Nordhausen - In einem Einkaufsmarkt in Nordhausen kam es am Dienstagabend zu einem Angriff auf eine Angestellte. Als der junge Ladendieb beim Klauen erwischt wurde, eskalierte die Situation. (Symbolfoto) © Montage: Bernd Thissen/dpa, Jonas Walzberg/dpa Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde ein 29-Jähriger von einer Mitarbeiterin des Einkaufsmarktes in der Halleschen Straße auf einen Ladendiebstahl angesprochen. Den Angaben nach wurde die Frau daraufhin von dem Mann geschlagen. Der 29-Jährige versuchte daraufhin zu entkommen. Sein Fluchtversuch scheiterte jedoch. Zwei Passanten schritten ein, hinderten ihn daran, zu flüchten und konnten ihn anschließend den Einsatzkräften übergeben. Thüringen MDR-Osterspaziergang lockt 17.000 Menschen nach Eisenach Die Nacht verbrachte der polizeibekannte Ladendieb im Gewahrsam der Nordhäuser Polizei. Die Beamten bedankten sich bei den "mutigen" Passanten, die "durch ihre Courage die schnelle Festnahme des Täters ermöglichten".

Titelfoto: Montage: Bernd Thissen/dpa, Jonas Walzberg/dpa