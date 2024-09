Etwa 400 Pflanzen beschlagnahmt: Feuerwehr-Einsatz führt Polizei zu Hanf-Plantage!

Voigtstedt - In einer ehemaligen Kaufhalle in Voigtstedt (Kyffhäuserkreis) ist eine Hanfplantage entdeckt worden. Etwa 400 Pflanzen wurden beschlagnahmt!

Entgegen der Bestimmungen des Cannabiskonsumgesetzes sei in der ehemaligen Kaufhalle - mit einer Grundfläche von etwa 200 Quadratmetern - die Aufzuchtplantage betrieben worden, so die Landespolizeiinspektion Nordhausen. © Frank Werner / Montage

Zu einem Feuerwehr-Einsatz ist es am Samstag in einer ehemaligen Kaufhalle gekommen, wie TAG24 am Montag im Gespräch mit der Landespolizeiinspektion (LPI) Nordhausen erfuhr.

Wie aus weiteren Angaben der LPI hervorging, führte der Feuerwehr-Einsatz in der Straße des Aufbaus die Polizei zu einer professionellen Hanfplantage, die "illegal" betrieben wurde.

Die etwa 400 aufgefundene Pflanzen seien beschlagnahmt worden, hieß es weiter. Beamte der Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen führten vor Ort umfangreiche Ermittlungen sowie die kriminaltechnische Spurensuche und -sicherung durch. Gegenwärtig würden die Ermittlungen zu den Tätern geführt, so die LPI am Montagnachmittag.



Ersten Hinweisen nach lasse sich die Vermutung anstellen, dass es sich bei den etwa 120 Zentimeter hohen Hanfgewächsen bereits um die zweite Generation der Pflanzen gehandelt habe und die Plantage bereits einmal vollständig abgeerntet worden sei, hieß es weiter.