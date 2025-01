Frau so schwer verletzt, dass sie starb: Haftbefehl gegen Tatverdächtigen erlassen

Eisenach - Nach dem gewaltsamen Tod einer 35-Jährigen in Eisenach sitzt der Tatverdächtige in Untersuchungshaft.

Der Tatverdächtige wurde am Sonntag festgenommen. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Gegen den 37 Jahre alten Deutschen habe das Amtsgericht Meiningen Haftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags und gefährlicher Körperverletzung erlassen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur.

Das Opfer und der Mann hätten sich gekannt. Weitere Angaben zu den Umständen der Tat machte der Behördensprecher mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht.



Die 35 Jahre alte Frau war am Samstagabend in einer Eisenacher Wohnung durch massive Gewalt so schwer verletzt worden, dass sie in der Nacht starb.