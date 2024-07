08.07.2024 12:53 Nach Brand in Kult-Disko: Polizei schnappt mutmaßlichen Feuerteufel

Am Freitagabend brannte die Disko "Trash" am Bahnhof in Gera. Der mutmaßliche Brandstifter wurde inzwischen gefasst.

Von Christian Rüdiger

Gera - Am Freitagabend brannte die Disko "Trash" am Bahnhof in Gera. Der mutmaßliche Brandstifter wurde inzwischen gefasst. Nach dem Brand am Einlasscontainer haben die Aufräumarbeiten begonnen. © Screenshot/Facebook/Trash Gera Wie die Polizei am Montagvormittag mitteilte, soll der Mann noch am heutigen Montag einem Haftrichter vorgeführt werden. Den Angaben nach handelt es sich bei dem mutmaßlichen Feuerteufel um einen 38-Jährigen. Er sei außerdem polizeibekannt, heißt es. Der Mann steht im Verdacht, den Brand in dem Kassenhäuschen des Clubs am Freitagabend vorsätzlich gelegt zu haben. Passanten hatten das Feuer kurz vor 21 Uhr bemerkt und Notruf gewählt. Die Feuerwehr war anschließend zügig am Einsatzort und konnte verhindern, dass sich die Flammen auf die Disko sowie das Bahnhofsgebäude ausbreiteten. Der Einlasscontainer wurde durch den Brand allerdings komplett zerstört. Thüringen Schock-Fund in Thüringen: Leiche in abgebranntem Auto entdeckt Zum Zeitpunkt des Feuers war der Schuppen nicht geöffnet. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Polizei bezifferte den entstandenen Sachschaden auf 20.000 Euro.

