10.12.2023 11:44 Randale an Tankstelle, Transporter angezündet: Waren es Jugendliche?

An einer Tankstelle in Gera haben am Samstagabend Unbekannte randaliert, auch Feuerwerkskörper gezündet.

Gera - Unbekannte haben am späten Samstagabend an einer Tankstelle in Gera randaliert. Die Täter entkamen unerkannt vor dem Eintreffen der Polizei. (Symbolbild) © 123RF/fermate Sie warfen eine Scheibe am Tankstellengebäude ein und legten gegen 23.30 Uhr Feuer an einem abgestellten Transporter (VW T5 Multivan), wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Auch an einem weiteren VW-Bus in der Nähe wurden Scheiben eingeschlagen.

Zeugen sahen mehrere Jugendliche mit Feuerwerkskörpern. Thüringen Schlittenhunde-WM ohne Schnee startet in Thüringen Sie flüchteten unerkannt vor dem Eintreffen der alarmierten Feuerwehr und Polizei in Richtung Karl-Wetzel-Straße, hieß es weiter. Der Schaden betrage mindestens 10.000 Euro. Die Polizei Gera sucht weitere Zeugen, die Hinweise geben können.

