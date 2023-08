Giftige Bakterien in Bleilochstausee: Landratsamt rät vom Baden ab

Am Bleilochstausee in Südostthüringen ist an mehreren Bereichen ein Blaualgen-Vorkommen festgestellt worden.

Urlauber und Einheimische sollten aktuell auf das Baden im Bleilochstausee verzichten. (Archivbild) © Bodo Schackow/dpa Betroffen seien inzwischen auch die offiziellen Badestellen Remptendorfer Bucht sowie die Strandbäder Saalburg und Kloster, wie das Landratsamt Saale-Orla am Dienstag mitteilte. In diesen Bereichen rät das Gesundheitsamt des Kreises vom Baden in dem bei Urlaubern und Einheimischen beliebten Stausee ab. Bereits in der vergangenen Woche hatte die Behörde in Wasserproben ein Blaualgenbefall im Strandbereich des Rudervereins Bad Lobenstein nahe Saaldorf nachgewiesen und auch dort vom Baden abgeraten. Blaualgen sind Bakterien, die Gifte absondern. Diese können Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Atemnot, Haut- und Schleimhautreizungen verursachen. Ein Gesundheitsrisiko besteht vor allem beim Verschlucken des befallenen Wassers. Das Landratsamt empfiehlt, bei Beschwerden nach dem Baden zum Arzt zu gehen und sich bei dem Fachdienst Gesundheit des Landratsamtes zu melden. Thüringen Thüringer Polizisten geben unbeabsichtigt Schüsse ab - Magazin einer Maschinenpistole verschwunden! Laut dem Landratsamt hängt der im Sommer häufige Blaualgenbefall mit den aktuell hohen Wassertemperaturen und einem erhöhten Phosphat- und Nährstoffgehalt zusammen.