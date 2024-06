30.06.2024 12:04 Badegast galt als vermisst: Junger Mann in Thüringen tot geborgen!

Eine leblose Person wurde am Samstag am Grund des Hainbergsees in Meuselwitz entdeckt. Zuvor sei ein Badegast vermisst worden.

Von Carsten Jentzsch

Meuselwitz - Zu einem tragischen Vorfall ist es am Wochenende in Meuselwitz (Landkreis Altenburger Land) gekommen. Ein 19-Jähriger wurde tot geborgen. Es kamen unter anderem die Feuerwehren aus Meuselwitz und Lucka zum Einsatz. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher Die Polizei erhielt am Samstag gegen 17.30 Uhr die Meldung, dass ein Badegast am Hainbergsee vermisst werde, wie am Sonntag aus Angaben der Uniformierten hervorging. Ein 19-Jähriger sei ins Wasser gegangen und anschließend nicht mehr ans Ufer zurückgekehrt, hieß es. Es wurde ein Großeinsatz an Rettungskräften ausgelöst, bei dem unter anderem die Feuerwehren aus Meuselwitz und Lucka sowie die Wasserrettung der DLRG aus Thüringen und dem angrenzenden Sachsen-Anhalt zum Einsatz kamen. Letztlich seien Rettungstaucher zum Einsatz gekommen, da eine mehrstündige Suche auch aus der Luft und mit Booten kein Ergebnis gebracht habe. In den späten Abendstunden wurde eine leblose Person am Grund des Sees entdeckt. Dabei handelte es sich laut Polizei um den 19-Jährigen. Ersten Erkenntnissen nach soll es sich bei dem Verunfallten um einen Nichtschwimmer gehandelt haben.

