Hauseingang von Mehrfamilienhaus in Thüringen evakuiert - Spezialkräfte angefordert

Saalfeld - Der Hauseingang eines Mehrfamilienhauses ist am 1. Weihnachtsfeiertag in Thüringen evakuiert worden. Zudem waren Spezialkräfte angefordert worden.

Ein polizeibekannter Mann habe den eingesetzten Beamten gegenüber gedroht, seine Wohnung anzünden zu wollen, hieß es vonseiten der Polizei. (Symbolbild) © 123RF/bartusp

Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, sei die Polizei Saalfeld gegen 8.30 Uhr informiert worden, dass es in der Stauffenbergstraße in Saalfeld (Anm. d. Red.: Kreis Saalfeld-Rudolstadt) zu einer Ruhestörung gekommen sei.

Als die Beamten eintrafen, drohte ihnen ein polizeibekannter Mann, seine Wohnung anzünden zu wollen.

Den Angaben nach wurden aufgrund "seiner Verhaltensweise" Spezialkräfte angefordert. In der Zwischenzeit sei der Bereich weiträumig abgesperrt und der Hauseingang des Mehrfamilienhauses evakuiert worden.

Gegen 12.20 Uhr habe der 48-jährige die Wohnungstür geöffnet und sei durch die Spezialkräfte unter Kontrolle gebracht worden. Laut Polizei ist niemand zu Schaden gekommen.

Vertreter der zuständigen Wohnungsbaugesellschaft waren vor Ort und hatten sich im Zusammenwirken mit dem ebenfalls vor Ort befindlichen Bürgermeister um die Unterbringung der Bewohner gekümmert. Die Mieter konnten nach Einsatzende - gegen 13.15 Uhr - wieder in ihre Wohnungen zurück.