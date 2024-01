Hochwasser-Alarm: Leina über die Ufer getreten, Dammbau in Südthüringen

Leina/Oberrod - Im Landkreis Gotha ist die Leina über die Ufer getreten. In Südthüringen hat man mit Blick auf den Dauerregen einen Deichbau in die Wege geleitet. Der Freistaat blickt weiterhin sorgenvoll gen Bäche und Flüsse. Es bestehen nach wie vor amtliche Unwetterwarnungen !

Bereits an Weihnachten war es hier zu einer angespannten Hochwasser-Lage gekommen, Evakuierungsmaßnahmen standen im Raum.

Vorbeugende Maßnahmen gegen Hochwasser wurden im südthüringischen Schleusingen ergriffen. Im Ortsteil Oberrod wurde ein Dammbau in die Wege geleitet.

"Durch Starkregen tritt die Leina über. Aus Richtung Cumbacher Kreuz läuft Wasser über Felder und Wiesen in den Ort Leina", wird seit der Nacht auf der Seite des Bundesamtes für Bevölkerungs- und Katastrophenschutz gewarnt.

Am frühen Mittwochmorgen hatten in Thüringen mehrere Pegel den Meldebeginn überschritten oder erreicht. In Teutleben/Hörsel wurde die Meldestufe 1 überschritten.

Für Teile Thüringens bestehen nach wie vor amtliche Unwetterwarnungen vor ergiebigem Dauerregen.