Hochwasser in Thüringen: Ort wird evakuiert - 400 Menschen betroffen!

Jena/Heringen/Schleusingen - Auch wenn die Pegel in Thüringen derzeit vielerorts sinken: Die Lage im Norden und Süden des Freistaats bleibt weiterhin angespannt. In Nordthüringen wird ein Ort evakuiert.

Besonders betroffen ist Windehausen - ein Ortsteil der Stadt Heringen/Helme. Der Ort sei nicht mehr via Straßenverkehr erreichbar, hieß es.

Doch die Lage im Landkreis Nordhausen bleibt weiterhin angespannt! Wie TAG24 am Montagmorgen im Gespräch mit der zentralen Leitstelle für Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz für den Landkreis Nordhausen und den Kyffhäuserkreis erfuhr, kommt es noch immer zu weitreichenden Verkehrseinschränkungen - darunter an der B4 Nordhausen Richtung Niedersachswerfen, die voll gesperrt ist.

Am Tag zuvor sah die Situation noch ganz anders aus.

Im besonders vom Hochwasser betroffenen Norden des Freistaats wird die höchste Meldestufe derzeit weder erreicht noch überschritten. Das ging am Montagvormittag aus einer Übersichtskarte des Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) hervor.

Auch die Felda in der thüringischen Rhön war zuletzt deutlich angestiegen. © Carsten Jentzsch

Der Krisenstab tagte am Morgen. Inzwischen ist klar: Der Ort muss evakuiert werden! Nach derzeitigem Erkenntnisstand wird von etwa 400 Menschen gesprochen, die betroffen sein sollen.

Bereits am Vortag sei es zu Evakuierungen auf freiwilliger Basis gekommen, erklärte Toni Theuerkauf, Stadtbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr Stadt Heringen/Helme, im Gespräch mit der Redaktion. Inzwischen gebe es jedoch die dringliche Empfehlung, die Gebäude zu verlassen. Es gebe keinen Strom und kein Abwasser, so der Stadtbrandmeister weiter.

Den Angaben nach ist der Ort größtenteils überflutet - mit Wasserständen von 70 cm bis 1 Meter.

Auch in Südthüringen bleibt die Lage offenbar angespannt. Von der Nahe in Hinternah wurde auch am Montag eine überschrittene Alarmstufe 3 vermeldet.