Hochwasser in Thüringen: Höchste Meldestufen überschritten

Auch der Pegel an der Felda in der thüringischen Rhön stieg an.

Betroffen ist vor allem der Norden Thüringens.

Wie aus einer Übersichtskarte des Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) am Sonntagnachmittag hervorging, wurde die höchste Meldestufe 3 an der Wipper in Hachelbich (Kyffhäuserkreis) erreicht.

An der Unstrut in Oldisleben (Kyffhäuserkreis), an der Wipper in Wipperdorf und an der Helme in Sundhausen (beide Landkreis Nordhausen) wurde die Meldestufe 3 überschritten.

Auch in Südthüringen wurde die höchste Meldestufe überschritten - betroffen ist die Nahe in Hinternah (Landkreis Hildburghausen).

Ab Alarmstufe 1 besteht nach Angaben des TLUBN ein "regelmäßiger Kontrolldienst" - etwa an Brücken, Durchlässen und sonstigen Gefährdungspunkten.